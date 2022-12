Lukaku non va a Siviglia, ma quello vero è più vicino. Correa punta la ripresa, per Brozovic l'Inter spera

A meno di clamorose sorprese, Romelu Lukaku non viaggerà a Siviglia con il resto della squadra. Sabato l'Inter sarà di scena contro il Betis, quarto in classifica in Liga a pari merito con Atlético Madrid e Athletic Club. Due giorni di allenamenti con il gruppo hanno fatto intravedere significativi miglioramenti, inutile però rischiare di compromettere il vero acquisto che Simone Inzaghi aspetta per gennaio. Al netto della cautela, i miglioramenti di cui sopra inducono all'ottimismo ad Appiano: è vero che la prima parte di stagione del belga, Mondiale compreso, è stata un clamoroso buco nell'acqua, e la miglior forma è ancora tutta da trovare. Ma Romelu sembra aver davvero recuperato ed è il fattore che può cambiare la stagione della Beneamata.

Correa punta la ripresa. Il tema degli attaccanti, del resto, rimane spinoso. Lautaro ha affrontato il Qatar in condizioni precarie e rientrerà in Italia pochi giorni prima della gara contro il Napoli: impensabile puntarci davvero. Su Lukaku vigerà la massima cautela fino a nuovo ordine e di conseguenza tante speranze sono puntate su Joaquin Correa: il Tucu, che pure non andrà in Andalusia ma sabato volerà a Doha per seguire la finale, migliora dopo l'infortunio che gli è costato la rassegna iridata e punta la sfida contro Spalletti per cambiare pagina, con l’obiettivo di iniziare il 2023 in maniera molto diversa dall'anno che si chiude.

Capitolo Brozovic. Delicato da maneggiare, perché coinvolge i rapporti con la nazionale croata e le sue legittime richieste a uno dei propri migliori centrocampisti. Lo stop in semifinale, a conti fatti, non preoccupa: solo un affaticamento, Marcelo nel complesso sta bene. Certo, non proprio al top e, anche qui nell'ottica della ripresa del campionato, Inzaghi incrocia le dita. In casa Inter, in sostanza, si aspettano che contro il Marocco non giochi: massimo rispetto per la finalità, ma lo sforzo extra non varrebbe comunque il titolo mondiale e allora tanto varrebbe risparmiarsi. Da capire cosa ne pensi Dalic.