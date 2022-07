Lunedì le visite di Vecino e poi la firma sul triennale con opzione con la Lazio

vedi letture

Un colpo per Maurizio Sarri: lunedì visite mediche per Matias Vecino con la Lazio. Dopo i test in Paideia, per il centrocampista uruguaiano che si è liberato in estate dal contratto con l'Inter, la firma su un triennale con opzione per il quarto a 2 milioni di euro a stagione.