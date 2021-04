Marelli: "Per Ibrahimovic una giornata di squalifica. Non sarà possibile presentare ricorso"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato sul proprio account Twitter la notizia relativo al turno di squalifica comminato a Zlatan IObrahimovic dopo il rosso contro il Parma. Per l'attaccante rossonero l'accusa presente nella distinta è l'aver "proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". Questo il breve commento di Marelli: "Per Ibrahimovic una giornata di squalifica per "critica irrispettosa" nei confronti dell'arbitro Maresca. Non sarà possibile presentare ricorso, non è consentito dal Codice di Giustizia Sportiva".