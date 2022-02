Marotta: "Raspadori, Scamacca e Frattesi? Su di loro c'è attenzione. Non solo da parte dell'Inter"

vedi letture

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare dove dobbiamo soffrire. Lo stiamo facendo ma dobbiamo avere la forza di continuare, con fiducia e guardando al percorso fatto fino a ora. Abbiamo una partita in meno, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, con un ottimo gioco da parte della squadra".

Qualcosa però si è inceppato?

"Non vogliamo coltivare la cultura dell'alibi ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati due mesi difficili. Abbiamo giocato nove partite con avversari di livello, adesso andiamo avanti lavorando e avendo fiducia in noi stessi. Ci giochiamo la stagione in questi ultimi mesi".

Che garanzie vi dà Inzaghi?

"Sta svolgendo il suo lavoro come un vero professionista, seguendo l'input che gli ha dato la società. A parte la defaillance di ieri, meritata, siamo consapevoli e dobbiamo credere in noi stessi. La credibilità la dà l'allenatore, oltre alla squadra. Abbiamo in testa il traguardo, dobbiamo difendere lo scudetto per prenderci la seconda stella".

Lautaro è calato molto. Perché?

"Lo ha sottolineato Inzaghi nel post gara, gli attaccanti hanno momenti di alti e bassi. Ha 25 anni, è un ragazzo, e si impegna sempre durante la settimana. Gli manca il gol e basta, tornerà a essere il campione che ha dimostrato di essere e la squadra lo aiuterà in questo".

A che punto siete con il rinnovo di Brozovic?

"Abbiamo la certezza, di oggi, che sia noi che lui vogliamo continuare insieme, nei prossimi giorni arriverà al 100% la firma sul rinnovo".

Come procede il rinnovo di Handanovic?

"Abbiamo la fortuna di avere a che fare con professionisti in scadenza come Samir, Perisic e Ranocchia che danno sempre tutto. Vogliamo rinnovarle il portiere e il croato, senza fretta ma l'intenzione è quella di continuare insieme".

Raspadori, Frattesi e Scamacca hanno fatto bene ieri. Li state cercando?

"Il Sassuolo fa vedere quale deve essere lo spirito di spensieratezza che consente poi di vincere partite del genere. Questi ragazzi si sono valorizzati al massimo e su di loro ci sono gli interessamenti di molti addetti ai lavori e osservatori dei migliori club".