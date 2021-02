Marroccu e il ritorno al Genoa di Ballardini: "Il suo rientro mi sembrava una mossa elementare"

Francesco Marroccu e il suo ruolo per il ritorno al Genoa di Davide Ballardini. Il direttore sportivo del Genoa ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a 'Telenord': "Intanto i meriti vanno sempre condivisi con tutto il gruppo di lavoro: sarebbe facile prendere tutti gli elogi, ma io non sono un ds plenipotenziario, lavoro ascoltando tutti e cercando poi di farmi portavoce con la proprietà di quello che ritengo sia giusto. Non è stato difficile proporlo al presidente, che è più facile e veloce di quanto si pensi e per il suo club capace di mettere da parte anche le cose che non gli vanno a genio. In questo caso è stato molto rapido a capire che era la scelta migliore potessimo fare. Nella mia esperienza cagliaritana, Ballardini salvò un Cagliari che girò a undici punti. Conosco lui e come opera in questo genere di situazioni, e meglio di me lo sapevano al Genoa. È stata una mossa facilissima questa. Vorrei sottolineare che il ritorno di Ballardini ha reso possibile rivitalizzare un intero gruppo di lavoro che lavora da anni al Genoa e rappresenta lo zoccolo duro di lavoro. Mi sembrava una mossa elementare quella del rientro di Ballardini, o di “Zio Balla” come lo chiamano i tifosi“.

Marroccu ha poi parlato di Shomurodov: "Sarebbe potuto partire a gennaio? Lo escludo categoricamente. Deve ancora esprimere il meglio di quello che vediamo in allenamento".