Marusic: "Tavares sta lavorando bene. Como? Li rispettiamo, ma noi siamo la Lazio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:22Serie A
di Alessio Del Lungo

Adam Marusic ha rilasciato una lunga intervista a Lazio Style Channel, parlando di molti aspetti, tra cui anche la prima di campionato contro il Como: "Li rispettiamo, ma noi siamo la Lazio. Dobbiamo affrontare ogni partita per vincere. Non sarà facile, nessuna partita lo è, ma noi siamo la Lazio. Sono tanti anni che sono qui, mi sento orgoglioso, sono felice di essere qui da nove anni. Ogni allenamento e partita voglio migliorare e dare il massimo per questa squadra".

Nuno Tavares come sta?
"Sta lavorando bene dall’inizio, sono contento perché può dare una mano importante a questa squadra".

Dovrete riadattarvi a Sarri?
"Nuno e Provstgaard sono nuovi, noi altri già lo conoscevamo e le cose ci sono rimaste in testa. Già sappiamo come vuole che lavori la linea difensiva, per noi è stato più facile".

Quali saranno le novità in difesa?
"Ho parlato con Sarri, mi ha chiesto se potevo aiutare la squadra da centrale a causa degli infortuni di Patric e Gigot. Non l’avevo mai fatto, gli ho detto che potevo provarci. Con Inzaghi ho giocato da terzo, ma a quattro è diverso".

Qual è il suo obiettivo personale?
"Come ogni anno, vorrei stare in salute, stare bene, giocare il più possibile e aiutare la squadra. Spero di poter festeggiare tante partite insieme ai nostri tifosi".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Adam Marusic.

