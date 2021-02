Medie gol sbalorditive e sorrisi. Luis Muriel è diventato un giocatore da Real Madrid?

vedi letture

Lo ha ammesso candidamente e col solito sorriso sulla bocca, Luis Muriel: "Giocare per il Real Madrid è un sogno per tutti". Ovviamente l'occasione è ghiotta e assist perfetto per trattare la questione, visto che fra poche ore la sua Atalanta affronterà proprio i Blancos. Ma a prescindere dal contesto, e pure dalle parole al miele del colombiano per la sua Dea e per il gioco frizzante mostrato in ogni dove, da sempre il suo nome è avvicinato ai grandi club. Succedeva agli albori della sua avventura italiana, quando era solo un ragazzino e il paragone con le movenze di Ronaldo il Fenomeno era costante e continuo. Lo si è detto o pensato nelle avventure successive con Udinese, Sampdoria e Fiorentina. A maggior ragione oggi con la maglia dell'Atalanta con cui sta trovando medie e continuità forse mai avute in carriera.

Medie da Real Madrid - Oramai lo sappiamo. Spesso e volentieri Muriel ci aveva abituato a decidere le partite entrando dalla panchina e segnando con una puntualità disarmante. Ma anche da titolare, il colombiano ha mantenuto alta l'asticella. In campionato, per circoscrivere il suo rendimento, ha giocato 21 partite con un minutaggio tutto sommato ridotto, 753'. Un lasso di tempo in cui Muriel ha messo a segno 14 reti (e 5 assist). In pratica, traducendo i numeri, una rete ogni partita e mezzo se si considerano le presenze. Ma pure un gol ogni 53', guardando i minuti di campo. In Champions le statistiche vengono dilatate un po', ma il senso cambia poco. Con queste medie realizzative, con questa capacità di essere decisivo, con questo sorriso, Luis Muriel sembra davvero un giocatore da Real Madrid.