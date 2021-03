Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo 2021

Tagliare due giocatori arrivati a parametro zero per puntare dritto su un pallino di Pirlo come Manuel Locatelli: è questo il piano di Paratici con Rabiot e Ramsey verso l'addio dopo due stagioni, per far spazio al centrocampista della Nazionale ormai da mesi grande obiettivo per i bianconeri. A riportarlo è SportMediaset.

Secondo Metro, il Manchester United ha aperto all'addio di Diogo Dalot a titolo definitivo al termine della stagione e il Milan, squadra in cui il portoghese sta giocando in prestito, sarebbe pronto a intavolare una trattativa per tenerlo a San Siro.

Juan Mata è in scadenza di contratto col Manchester United e la sua condizione contrattuale ha attirato alcuni dei migliori club in Europa, tra cui anche tre squadre italiane: si tratta di Juventus, Inter e Roma, tutte e tre pronte a trattare un eventuale acquisto del centrocampista. A riportarlo è Metro.

Secondo quanto riportato da TMW, il Bologna ha deciso di riscattare il cartellino di Soumaoro dopo l'ottima stagione disputata in prestito dal Lille. I rossoblu dovrebbero versare circa 2 milioni di euro per rendere il trasferimento definitivo.

L'agente Mario Giuffredi, parlato a Radio Marte del suo assistito Hysaj e del suo futuro, ha dichiarato: "Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più. Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra".

Secondo La Gazzetta dello Sport, Napoli e Roma hanno effettuato alcuni sondaggi per il capitano della Fiorentina German Pezzella. Il club viola lo valuta non meno di 15 milioni di euro, anche se i dirigenti sarebbero disposti anche a intavolare una trattativa sulla base dello scambio di calciatori.

Milenkovic lascerà la Fiorentina al termine della stagione e al momento in pole ci sarebbe il Manchester United con i viola che vorrebbero incassare non meno di 35 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2022.

Roma e Milan seguono con attenzione le partite di Dusan Vlahovic. Il serbo non ha ancora effettato il rinnovo di contratto e dunque si sta guardando intorno anche se la valutazione di 40 milioni di euro spaventa le concorrenti e potrebbe spingerlo a restare.

La Lazio segue con interesse Ahmed Touba, difensore centrale classe '98 di proprietà dell'RKC Waalwijk: "Ci sono molte trattative avanzate" ha dichiarato il calciatore.

LAPORTA FA SUL SERIO E VUOLE PORTARE AGUERO AL BARCELLONA DELL'AMICO MESSI. HONDA RIPARTE DALL'AZERBAIJAN

Secondo AS, dopo aver trovato l'intesa con Eric Garcia, il Barcellona di Laporta punta con deicisione all'acquisto di uno dei più preziosi parametri zero in Europa, ovvero il Kun Aguero. Il giocatore si svincolerà al termine della stagione e per il quotidiano ha già un accordo di massima per il suo approdo in blaugrana.

Keisuke Honda, ex centrocampista offensivo del Milan, riparte dall'Azerbaijan: oggi ha firmato il contratto con il Neftchi Baku, club pronto ad accoglierlo dopo l'anno passato in Brasile al Botafogo.