Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo 2021

FUTURO DI PIRLO IN BILICO. TUDOR PUO' FARE DA TRAGHETTATORE IN CASO DI TRACOLLO. IL MILAN OSSERVA AUDERO E PESSINA. ROMA, CACCIA AL NUOVO DZEKO

Pirlo non rischia l'esonero neanche dopo il ko interno contro il Benevento. Solo un clamoroso crollo nelle prossime partite porterebbe al ribaltone. Il traghettatore sarebbe già in casa, ovvero Igor Tudor, il più esperto tra gli allenatori presenti nello staff bianconero.

Per la prossima stagione, in caso di eventuale addio di Pirlo, sono tre i nomi che vengono considerati oltre alla suggestione Allegri. Il primo nome in lista è Gasperini. Il secondo Simone Inzaghi e infine Spalletti.

La Juventus continua a seguire Moise Kean ma l'ex bianconero difficilmente tornerà in bianconero nella prossima stagione. Il giocatore ha convinto Leonardo che lo riscatterà dopo il prestito dall'Everton.

Dragusin ancora non ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus e ora anche la Premier League lo ha iniziato a seguire con interesse. Secondo il Sun il Crystal Palace è infatti molto interessato al suo cartellino.

Il Milan è sulle tracce di un giovane talento in scadenza col Borussia Dortmund. Si tratta di Vasco Walz, centrocampista classe 2004 che è finito nel mirino anche del Barcellona.

Il rinnovo di Gigio Donnarumma resta la priorità di Maldini e Massara che però nel frattempo si guardano intorno per un eventuale Piano B: i due nomi presi in considerazione sono Musso dell'Udinese e Audero della Sampdoria.

Il Milan continua a seguire con interesse il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, con i rossoneri che hanno il 50% della futura rivendita e che sono in vantaggio rispetto ad altri club interessati come il Verona, altra sua ex squadra. Il contratto con i bergamaschi, ancora non rinnovato, è in scadenza nel 2022 e Maldini osserva interessato.

La Roma si appresta a trovare il sostituto di Dzeko che in estate dirà addio ai giallorossi. Il profilo è chiaro: un attaccante giovane, che non costi tanto e che non guadagni già come un top player. In questo senso i 30 milioni più bonus richiesti dalla Fiorentina per Vlahovic sono già troppi. Restano vivi gli obiettivi Scamacca e Boga del Sassuolo. All'estero piacciono Jovic del Real oggi all'Eintracht e Gouiri del Nizza.

Bruno Peres lascerà la Roma in estate al termine del contratto. Su di lui è vivo l'interesse del Real Betis.

Kaan Ayhan potrebbe lasciare il Sassuolo in estate. Dalla Turchia si parla con insistenza di un interessamento da parte del Galatasaray che proverà a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

XABI ALONSO VERSO LA PANCHINA DEL 'GLADBACH. HAALAND VIA DAL BORUSSIA SENZA CHAMPIONS. SIMAKAN AL LIPSIA. OTAVIO RINNOVA COL PORTO

Xabi Alonso potrebbe essere il nuovo allenatore del Borussia Monchengladbach che perderà Marco Rose alla fine della stagione. Secondo Bild, l'attuale tecnico della Real Sociedad B, sarà il nuovo manager dei tedeschi.

Secondo AS, Haaland avrebbe già comunicato al proprio agente Raiola, che in caso di mancato approdo in Champions del Borussia Dortmund ha già l'intenzione di lasciare il club giallonero.

Mohamed Simakan non proseguirà la propria carriera nel Milan come si pensava a gennaio. Il difensore ha firmato col Lipsia un contratto valido fino al 2026.

Neanche Otavio vestirà la maglia rossonera: il centrocampista del Porto, ha prolungato oggi il proprio contratto con i Dragoni allontanando così le voci che lo vedevano come obiettivo anche della Roma.