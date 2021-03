Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 marzo

INTER, ZHANG SBLOCCA I PAGAMENTI. CONCORRENZA ALLA JUVENTUS PER EMERSON PALMIERI E GOSENS. ROMA SU ISAK - Tutto è bene quello che finisce (almeno per il momento) bene. Come riportato da Fcinternews.it, l'Inter risolverà già nelle prossime ore gli adempimenti in agenda in vista dell'esame Uefa previsto per il prossimo 31 marzo. Tra domani e dopodomani effettuerà il pagamento della tranche di 10 milioni da versare al Real Madrid per l'acquisto di Achraf Hakimi, risolvendo così la questione principale, quella che nei giorni scorsi stava diventando un autentico tormentone. Sono stati sbloccati i bonifici da Nanchino e quindi nelle prossime ore saranno accreditati tutti gli stipendi, evitando quindi l'innesco dell'indagine da parte di Nyon in merito ai pagamenti ancora in bilico e quindi tenendo ben saldo il futuro nelle Coppe. Rimane ancora la questione dell'ingresso dei nuovi capitali: l'Inter continua a navigare a vista, sperando di poter trovare la quadra prima del 30 giugno per poter programmare la prossima stagione sportiva. Problemi che, per inciso, non riguardano Romelu Lukaku, intorno al quale negli ultimi giorni erano sorte delle voci di mercato che lo vedevano nel mirino di Thomas Tuchel al Chelsea. L'Inter non intende vendere alcun pezzo di prestigio, anche se questo dovesse comportare un mercato low-cost e privo di acquisti dall'alto lignaggio economico. Il belga, poi, è felicissimo a Milano e quindi è totalmente da escludere il pensiero di un ritorno a Stamford Bridge.

L'Inter si prepara a rivoluzionare la fascia sinistra della prossima stagione. Per rimpiazzare i possibili addii di Ashley Young e/o Aleksander Kolarov, Robin Gosens sarebbe perfetto, ma servirebbero almeno 40 milioni di euro. Questa la valutazione che l'Atalanta fa del suo esterno mancino. Il tedesco piace anche alla Juventus, obiettivo in comune ai due club insieme ad Emerson Palmieri. L'italobrasiliano è in scadenza nel 2022 con il Chelsea e la Juve lo aveva già sondato in passato. Ora Fabio Paratici potrebbe riprovarci, con Giuseppe Marotta alle costole e con lo stesso Sarri che chiederebbe al suo nuovo club, per esempio la Roma, di insistere sull'ex giallorosso.

Mattia De Sciglio ha espresso la sua volontà. Il terzino italiano in un’intervista aveva chiaramente espresso il desiderio di rimanere a Lione. Jean-Michel Aulas sarebbe intenzionato a riscattare il giocatore della Juventus salvo però richieste per Houssem Aouar. I bianconeri potrebbero tornare nuovamente sul centrocampista e le cose potrebbero cambiare. Il giocatore rossoblu viene valutato 40 milioni ma, con l’inserimento del riscatto dell’ex terzino del Milan, il dg Paratici potrebbe ricevere uno sconto di circa dieci milioni.

0 gol, 0 assist e 4 presenze, di cui nessuna da titolare. È questo l'impietoso score di Joshua Zirkzee con la maglia del Parma. Un rendimento assai deludente sin qui per il giovane talento olandese, arrivato nel mercato di gennaio con grandi aspettative: probabilmente troppe, considerando l'età del ragazzo, il quale, secondo quanto si vocifera in Germania, molto difficilmente sarà riscattato dal club ducale a fine stagione. Si prevede dunque un ritorno al Bayern Monaco per Zirkzee, che però sarebbe ancora una volta chiuso da Choupo-Moting (destinato, peraltro, a rinnovare il contratto coi bavaresi) e Lewandowski. Perciò non è da escludere che il 19enne di Schiedam possa essere ceduto nuovamente in prestito oppure a titolo definitivo, ma stavolta a un prezzo decisamente inferiore rispetto ai 15 milioni pattuiti un paio di mesi fa col Parma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i sogni per l'attacco della Roma non riguardano soltanto Alexandre Lacazette dell'Arsenal. Vista età e ingaggio del centravanti francese, infatti, i giallorossi stanno osservando con interesse anche lo svedese Alexander Isak, attualmente in forza alla Real Sociedad e legato con un contratto fino al 2024 col club basco.

Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti nella prossima sessione di mercato figura anche il nome di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe lasciare la squadra granata. Tra le squadre interessate, oltre al Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun ci sarebbe anche il Chelsea di Tuchel alla ricerca di una prima punta.

Mario Mandzukic al Milan anche l'anno prossimo? È una possibilità che passa anche dalla qualificazione alla prossima Champions League da parte dei rossoneri. L'attaccante croato a gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con rinnovo annuale in caso di Champions League. Come raccolto da TMW il rinnovo non scatta in automatico in caso di raggiungimento dell'obiettivo, l'opzione è a favore del club. In parole povere, in caso di qualificazione alla massima competizione europea, sarà il Milan a decidere il futuro del giocatore. Il croato, vicino al rientro, dovrà quindi convincere il club rossonero a puntare su di lui il prossimo anno.

In scadenza di contratto a giugno 2022, Lorenzo Insigne ha cominciato a trattare il rinnovo con il Napoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport tra le parti c'è ancora tanta distanza. Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una prima proposta da 3 milioni di euro (1,5 in meno rispetto all'ingaggio attuale) per prolungare altri 5 anni, ma il capitano l'ha rimandata al mittente, chiedendo di trattare a partire proprio dai 4,5 milioni che guadagna annualmente adesso. La Rosea scrive anche di un rischio rottura, anche se nessuno lo vorrebbe. Ma con questi presupposti, difficilmente si arriverà alla firma. C’è il rischio concreto che si possa arrivare ad una rottura che, bisogna dirlo, non vorrebbe nessuna delle due parti. Il presidente ritiene l’attaccante il perno principale intorno al quale dovrà girare il nuovo Napoli, quello post Gattuso. Insigne non ha mai rinnegato la sua passione e l’amore per il club. Ma potrà bastare soltanto il sentimento per convincerlo a rivedere la propria posizione? Si attendono aggiornamenti.

Tra i tanti allenatori per i quali Aurelio De Laurentiis ha sondato il terreno c'è senza dubbio Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato oggi in edicola dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha telefonato all'attuale allenatore della Lazio, che di par suo ha dato una risposta interlocutoria. Le parti, evidentemente, si riaggiorneranno.

EDER AL SAN PAOLO: “BELLO RITROVARE CRESPO E MIRANDA”. ATLETICO MADRID, CHIESTI 115 MILIONI PER LLORENTE. PSG SU MESLIER - Giornata di presentazioni, ieri, per l'attaccante italo-brasiliano Eder, nuovo acquisto del San Paolo da un paio di giorni a questa parte: "Conosco già Miranda, per me è un grande amico: con lui ho un ottimo rapporto. Durante le trattative mi parlava molto bene della città di San Paolo, lui conosce molto bene il club e mi aiuta. Mi ha sempre elogiato gli splendidi tifosi. Con Crespo invece ci ho giocato contro quand'era al Milan ed io ero solo un ragazzino nuovo nel calcio italiano. Grandissima soddisfazione incontrarlo qui: se portiamo l'intensità che ci chiede in partita, allora raggiungeremo i nostri obiettivi. Sono molto fiducioso e motivato di poter cominciare".

Negli scorsi giorni ha fatto discutere la proposta shock cui sarebbe disposto ad avventurarsi il Manchester City per avere Marcos Llorente. Il centrocampista dell'Atletico Madrid infatti sarebbe oggetto di un'offerta dei Citizens da 80 milioni di euro. Non sufficienti, secondo quanto riferisce Marca: l'Atletico Madrid non lascerà partire il suo centrocampista per meno di 115 milioni di euro.

Classe 2000, secondo portiere dell'Under 21 della Francia dietro a Lafont e prospetto dal futuro assicurato. Illan Meslier sta facendo molto bene al Leeds, tanto da aver attirato a sé gli occhi del PSG. Da tempo i parigini non hanno un portiere francese e tanto giovane e adesso starebbero prendendo in considerazione seriamente l'idea di avanzare una proposta al Leeds per portare l'estremo difensore in patria. A scriverlo è The National.

L'edizione odierna del Daily Star riporta alcune novità a proposito del rinnovo di Raheem Sterling con il Manchester City, in fase di discussione ormai più o meno da Natale scorso e attualmente da ritenere congelato almeno fino alla prossima estate. Il 26enne punta ad un ricco prolungamento, e si ritiene che lo stallo sia dovuto anche al fatto che un paio di mesi fa ha cambiato agenzia a rappresentarlo, lasciando Aidy Ward, che lo aveva in procura da molti anni.