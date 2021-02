Mihajlovic e la Lazio: "Lotito mi chiamò anni fa. Non andò a buon fine perché non ci siamo trovati"

"A Bologna sto bene, sono una persona ambiziosa e mi piacerebbe fare qualcosa di importante, che si può fare anche qui". Commenta così il proprio futuro, Sinisa Mihajlovic, in collegamento con Tiki Taka: "Bisogna vedere se si ha la voglia di investire", ha sottolineato il tecnico che poi ha raccontanto anche un retroscena del passato: "Perché la Lazio non mi ha mai cercato? In realtà non è così. Lotito mi ha chiamato tanti anni fa, prima che andassi alla Fiorentina. Non è andata a buon fine perché non ci siamo trovati".

