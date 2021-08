Milan, c'è ottimismo per Florenzi. I rossoneri sono ancora interessati al laterale giallorosso

vedi letture

Il Milan non molla la presa per Alessandro Florenzi. Tra i rossoneri c'è fiducia, il club è ancora interessato al laterale destro: al momento però non ci sono le condizioni sufficienti per portare a termine l'operazione, ma nelle prossime ore si potrebbe trovare un accordo sulla formula. Il club capitolino chiede il prestito con obbligo di riscatto o la cessione a titolo definitivo. A riportarlo è Sky Sport.