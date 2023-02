Milan, esami per Tomori: il recupero procede bene, si punta il rientro tra il Torino e il Tottenham

Fikayo Tomori, nella giornata odierna, ha sostenuto dei nuovi esami strumentali (come da comunicazione della scorsa settimana) al muscolo rotatore dell’anca sinistra, infortunatosi durante la partita del Milan contro la Lazio. Gli esiti hanno evidenziato come il processo di guarigione stia procedendo nella maniera corretta. L'obiettivo del Milan è averlo a disposizione tra la gara col Torino (venerdì 10) e quella contro il Tottenham in Champions League (il 14 febbraio), così come Ibrahimovic.

Bennacer invece svolgerà gli esami nelle prossime ore, mentre Dest è tornato regolarmente in gruppo.