Milan-Florenzi: affare incanalato sul prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo

vedi letture

Continuano a giungere novità sull'accelerata del Milan per l'acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Un'operazione, riporta MilanNews.it, iniziata qualche giorno fa e condotta sotto traccia dalla dirigenza rossonera, che punta a chiudere in tempi brevi: in ballo un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni ed obiettivi, sia personali che di squadra. Il giocatore sarebbe entusiasta della possibilità di un'esperienza al Milan.