Live TMW Milan, Gabbia: "Difficile parlare con lucidità adesso, siamo delusi. Stagione negativa"

00:02 - In conferenza stampa per il Milan si presenta il difensore Matteo Gabbia, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Cosa è successo?

"In questo momento è difficile parlare con lucidità, lo spogliatoio è molto deluso. C'è rammarico e la consapevolezza di aver gettato via un'occasione: possiamo solo leccarci le ferite, rimanendo compatti come gruppo senza lasciarci andare in queste ultime settimane. Dobbiamo superare una serata così difficile, bisogna avere la consapevolezza di sapere che si poteva fare meglio e la forza di complimentarci con gli avversari".

Cosa vi siete detti col mister?

"Non siamo riusciti a creare molto e la responsabilità è di squadra. Anche di noi difensori, potevamo far partire meglio l'azione. Accettiamo quanto successo e lavoriamo per fare meglio: sembrano frasi fatte ma sono le sole cose cui poter pensare dopo una serata tanto deludente. C'è rammarico, il clima non è buono e non abbiamo parlato di nulla in particolare: non è il momento".

Potevate fare di più, in generale, in questa stagione? Cosa vi è mancato?

"Difficile dare una risposta, quando ci sono stagioni negative si pensa un po' a tutto. La verità è che non siamo riusciti a dare il massimo. Questo sfortunatamente succede, nessuno di noi lo vuole. La stagione è stata sicuramente negativa, inutile girarci intorno: cercheremo di fare di più in futuro, per quanto possibile. Impegno e dedizione non mancheranno, come non sono mancate. C'è tanta amarezza...".

Cosa è cambiato rispetto alla sfida col Bologna di venerdì scorso?

"Per noi è stata una partita difficile, contro la loro costruzione pulita dal basso. Mi scuso ma ora è anche difficile analizzare bene le mancanze, senza rivedere con tranquillità le immagini: non sempre dal campo si capisce. Complimenti al Bologna che è stato più bravo di noi, ora miglioriamo le carenze".

Vi mancava un vero regista?

"Non dobbiamo basarci sull'avere un giocatore che ti risolve i problemi dandogli la palla. Si lavora di squadra e prendiamoci quindi le responsabilità per superare la serata negativa. Inutile aggrapparci a un singolo, si vince e si perde insieme".

00:10 - Termina la conferenza stampa.