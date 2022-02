Milan, Gazidis: "I tifosi al centro di tutto ciò che facciamo. Orgogliosi di essere a Dubai"

vedi letture

Presente a Dubai in rappresentanza del Milan all'Expo, il CEO del club rossonero, Ivan Gazidis, ha rilasciato un'intervista a Gulf News, nella quale ha parlato anche dei tifosi: "È un'enorme comunità e una famiglia composta da oltre 500 milioni di persone a livello globale. Il Milan appartiene a tutti all'interno di quella comunità ed è quindi nostra responsabilità mettere i tifosi al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo ben consapevoli di ciò che significa essere un tifoso del Milan perché tutti al club condividono l'amore e la passione per i colori rossoneri, ed è per questo che siamo così orgogliosi di essere a Dubai a rappresentare il Milan questa settimana".