Milan, in settimana incontro Giroud-Chelsea per la risoluzione. Jovic resta l'alternativa

Olivier Giroud resta il primo nome per l'attacco del Milan. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come in settimana il centravanti francese incontrerà il Chelsea per cercare un accordo sulla rescissione del contratto in scadenza nel 2022 (dopo il rinnovo delle scorse settiman). L'idea del Milan è quella di chiudere in fretta la questione, ma la carta di libertà da parte del Chelsea è condizione imprescindibile per le strategie rossonere. Non dovesse materializzarsi l'addio a zero ai londinesi, il Milan cambierebbe obiettivo andando con convinzione su Luka Jovic del Real Madrid.