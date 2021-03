Milan, in stand-by il rinnovo di Romagnoli: richiesta alta e cessione non da escludere

Rinnovo a rischio per Alessio Romagnoli con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'esplosione di Tomori sta complicando il prolungamento del capitano rossonero, con l'attuale accordo in scadenza nel 2022. L'ex Roma vorrebbe uno stipendio da circa 6 milioni a stagione, troppi per le casse della società di via Aldo Rossi, e per questo non è da escludere un'eventuale cessione nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta allettante nel corso della prossima estate.