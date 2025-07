Milan, Jashari si allena ancora a parte. Oggi lui e il suo agente parleranno con il Club Brugge

Si è arricchita di una nuova puntata la telenovela relativa ad Ardon Jashari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ieri si è allenato a parte al centro sportivo del Club Brugge, manifestando ancora una volta la sua volontà, ovvero quella di trasferirsi in Italia e aspetta solo il via libera per farlo. Oggi è previsto un colloquio tra la dirigenza, il 22enne e il suo agente. Lo svizzero ribadirà con ogni probabilità che vuole il Milan, che però al momento non ha alzato la sua offerta.

Non è nemmeno detto che i rossoneri lo facciano perché in Via Aldo Rossi ritengono di aver messo sul piatto una cifra molto importante che, con i bonus, supera i 30 milioni di euro non di poco. Sarà un braccio di ferro che durerà ancora, con i belgi che fanno sapere che l'operazione che porterà Aleksandar Stankovic dall'Inter in Jupiler League è slegata dal possibile addio del classe 2002, visto che non è considerato il suo naturale sostituto, ma solo un'aggiunta alla rosa.

La giornata di oggi rappresenta uno snodo cruciale nella trattativa perché Jashari capirà effettivamente quanti margini ci sono per la buona riuscita dell'affare, dialogando in prima persona con chi si occupa dell'operazione.