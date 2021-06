Milan, Kessie è un caso: niente ritiro per l'Olimpiade e rinnovo in stallo

vedi letture

Il Milan perderà Franck Kessié per il ritiro a causa della convocazione da parte del ct della Costa D'Avorio Baumelle che lo ha chiamato per partecipare all'Olimpiade in Giappone. I rossoneri non si sono certo opposti davanti alla richiesta dell'ivoriano ma deve fare i conti sia con questa assenza che con quella in vista della Coppa D'Africa che si giocherà a gennaio. Intanto il rinnovo non decolla, con il giocatore che chiede 6 milioni di euro a stagione contro i 4 proposti da Maldini. Una distanza che potrebbe essere avvicinata dai bonus, con la priorità rossonera che resta quella di prolungare l'accordo fino al 2026. Il Milan deve sbrigarsi per evitare gli inserimenti di altre squadre come l'Arsenal. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.