Milan, Krunic assente nella sfida contro il Cagliari: problemi alla schiena per il bosniaco

Editoriale di Raimondo De Magistris

Breve guida al calciomercato che inizia oggi: 4 acquisti per il Milan, almeno 4 per il Napoli. L'Inter può andare oltre Buchanan, Giuntoli spera in un apertura del Tottenham e ha chiuso Adzic. Tiago Pinto, il difensore sarà l'ultimo acquisto?