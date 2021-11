Milan, la Coppa d'Africa porterà via a gennaio Bennacer e Kessié: Pioli corre ai ripari

vedi letture

Tre assenze pesanti per Stefano Pioli a gennaio. Il tecnico del Milan non avrà a disposizione Kessié, Ballo-Touré e Bennacer che saranno impegnati rispettivamente con Costa d'Avorio, Senegal e Algeria in Coppa d'Africa. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Sandro Tonali sarà quindi il punto di riferimento con Krunic e Bakayoko che saranno pronti di volta in volta. Lo schema utilizzato, si legge, dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 con il 4-4-2 prima alternativa.