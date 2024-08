TMW Milan, la squadra è partita per Parma: assente Adli per questioni di mercato. C'è Bennacer

Inizia ufficialmente l'operazione Parma per il Milan di Paulo Fonseca che dopo il pareggio all'esordio contro il Torino a San Siro è chiamato al successo nella sfida in programma al Tardini per domani alle 18.30. Il gruppo rossonero è partito poco fa in treno da Milano e trascorrerà la nottata proprio a Parma in vista della gara. Assente Yacine Adli, per questioni legate al mercato, visto che il centrocampista è nel mirino dell'Al-Shabab, mentre Ismael Bennacer è partito con il resto del gruppo, nonostante le insistenti voci sempre dall'Arabia. Alvaro Morata, che non sarà a disposizione, è comunque partito insieme alla squadra, per restare vicino ai suoi compagni dopo l'infortunio patito in settimana.

Le parole di Fonseca sull'infortunio di Morata di oggi in conferenza stampa.

"Il suo rientro dipenderà dall'evoluzione... È un piccolo problema, non grande. Prima della partita aveva sentito qualcosa, ma avevamo fatto esami e non c'era niente. Avevo il dubbio se farlo giocare dall'inizio o no, non ho voluto rischiare e ho utilizzato precauzioni. Lui voleva giocare, ma insieme allo staff abbiamo capito che sarebbe stato rischioso. Lui ci ha detto che stava bene. È un problema quando i giocatori arrivano tardi e noi abbiamo necessità di farli giocare, ma credo che abbiamo gestito bene la situazione".

