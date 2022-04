Milan, Leao ottiene un rinvio per l'udienza sui 20 milioni che deve allo Sporting Lisbona

vedi letture

Il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta degli avvocati di Rafael Leao, che ha ottenuto un rinvio per l'udienza sul risarcimento: la decisione verrà presa il 17 maggio. Sul tavolo ci sono sempre i 20 milioni che il club portoghese ha ottenuto per le irregolarità nel trasferimento al Lilla nel 2018, rivela gazzetta.it. Intanto l'attaccante di Almada, con il contratto in scadenza con il Milan nel 2024, non ha ancora deciso il suo futuro con il club rossonero.