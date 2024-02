Milan, Loftus-Cheek: "Mi è sempre piaciuto guardare Kakà, danzava sulla palla"

A poche ore dalla discesa in campo contro il Rennes, il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek ha parlato del percorso che il Milan vuole fare in Europa League a UEFA.com.

Qual è il vostro obiettivo in UEFA Europa League?

"In Champions League abbiamo mancato la qualificazione agli ottavi di finale per un soffio. Ce la siamo giocata alla pari con grandissime squadre. Ma ora il nostro focus è l'Europa League. Sappiamo di poter andare lontano e speriamo di riuscirci".

Hai avvertito un po' di pressione all'esordio a San Siro? Il Milan ha una grande tradizione a centrocampo.

"Nel calcio c'è sempre pressione, ma noi calciatori ci siamo abituati. E quando gioco io cerco di divertirmi, di godermi il momento. Mi è sempre piaciuto guardare Kakà in azione quando giocava nel Milan. Il suo dribbling era incredibile ed era incredibilmente veloce. Danzava sul pallone".

Tijjani Reijnders, che è arrivato in estate come te, cosa ne pensi?

"Tijji è fantastico. Tecnicamente è molto abile, dribbla bene e sa passare la palla. E fisicamente è instancabile. Corre per la squadra. Una squadra ha bisogno di giocatori come lui. Se fai un errore o sei posizionato male, sai che Tijjani ci metterà una pezza. È un giocatore fantastico e se ne sono accorti tutti fin da subito. In più segna anche anche qualche gol. È un top player per noi".