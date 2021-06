Milan, Maignan al posto di Donnarumma. Ancelotti: "Espresso il mio compiacimento a Maldini"

Carlo Ancelotti ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Il Giornale'. E s'è congratulato col Milan per la scelta del club rossonero di lasciar andare via Donnarumma a zero per puntare su Maignan, ex portiere del Lille: "Ho parlato con Paolo Maldini e gli ho espresso il mio compiacimento, è stata una scelta che ha fatto rumore. Maignan poi lo conosco: quando ero al PSG era un ragazzo, ma intuendone le doti lo facevo allenare spesso con la prima squadra. E' un tipo molto freddo, essenziale nella tecnica. Vedrete: non sarà mai spettacolare, sarà sempre molto concreto e utile".

Negli ultimi giorni Jorge Mendes ha offerto al Milan James Rodriguez, 10 colombiano che Ancelotti ha allenato sia al Real Madrid che all'Everton: "E' un talento purissimo, un grande calciatore - ha detto Ancelotti -. Ha avuto qualche problema fisico e il suo contributo alla causa è stato perciò ridotto".