Milan, Maldini: "Ci si gioca una stagione. Donnarumma è sereno e determinato"

Il direttore dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. "Stiamo bene, naturalmente molte volte questa sfida voleva dire Scudetto e l'obiettivo è quello di crescere. Ci siamo e ce la giochiamo. Ho visto bene Donnarumma, è sereno e determinato. Bisogna pensare il passato di questo giocatore, mi ha quasi rubato il record di precocità con questa maglia ed ha anche avuto delle stagioni non belle e non si è mai qualificato per la Champions: questo è il suo obiettivo. John Elkann è affascinato della terza generazione dei Maldini, era molto affascinato da questa cosa. Mourinho? Il suo arrivo nel calcio italiano fa bene al sistema ed è uno stimolo per tutti".

Quali sono gli strumenti più importanti per vincere queste partite?

"Ci si gioca una stagione, delle sei squadre una ha vinto lo Scudetto e cinque lottano per qualificarsi alla Champions. E' ancora tutto nelle nostre mani, è normale che in questi casi l'esperienza ad alti livelli aiuta".