Milan, non solo big per l'attacco: da Gouiri a Embolo, tutte le alternative rossonere

Non solo Vlahovic, Malen, Scamacca e Belotti per l'attacco del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di giocatori giovani che abbiano un prezzo più accessibili degli attaccanti sopra citati, il cui costo oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro. Piace molto Edouard del Celtic, costo 15-20 milioni; piace Breel Embolo del 'Gladbach ma anche Gouiri del Nizza. Sempre in Francia piace molto il giovane El Bilal Touré (19) del Reims. In Olanda infine, sono seguiti con attenzione Lassina Traoré dell'Ajax e Myron Boadu dell'AZ Alkmaar. Tutti calciatori con valutazioni che non superano i 20 milioni di euro e che Maldini e Massara hanno messo nel mirino come eventuali innesti in avanti se dovessero fallire le operazioni milionarie per un big. A riportarlo è Tuttosport.