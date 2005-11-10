Milan, Pavlovic: "I quattro gol sono stati il top. Cisse? Contento per lui, è un bravo ragazzo"

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic, all'indomani del roboante 0-4 con cui i rossoneri si sono imposti in casa del Salisburgo nella seconda giornata del maxi girone di Europa League, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

Queste le sue parole: "Sono molto contento per la prestazione. Penso che abbiamo fatto una bella partita, con un bel calcio, e anche i quattro gol sono stati il top". E su Cisse, autore della tripletta che ha deciso il match: "Sono molto contento per lui, perché è davvero un buon ragazzo che lavora duro tutti i giorni; è una notte speciale per lui e spero che continui così".