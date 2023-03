Milan, per Leao rinnovo o cessione. In caso di addio occhi puntati su Zaniolo e Jonathan David

In casa Milan resta aperta la questione Rafael Leao, col portoghese che ancora non ha accettato la proposta rossonera per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Molto, per non dire tutto, nel mercato milanista dipenderà dalla scelta del portoghese che in caso di mancato rinnovo verrebbe venduto nella sessione estiva per evitare di perderlo poi a zero l'anno seguente. Con la sua partenza, scrive Tuttosport, il Milan potrebbe incassare fra i 70 e gli 80 milioni, soldi che comunque sarebbero reinvestiti sul mercato.

Il primo obiettivo a quel punto diventerebbe Nicolò Zaniolo: col Galatasaray c'è una clausola da 35 milioni, ma i turchi potrebbero accettare anche una cifra leggermente inferiore. Quindi il capitolo centravanti: per affiancare Giroud, il nome oggi in cima alle preferenze è quello di Jonathan David, bomber del Lille che costa circa 50 milioni di euro.