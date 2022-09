Milan, Pioli: "Affrontato la gara con la giusta cattiveria. Maignan? Non mi sorprende più"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-2 contro l'Inter: "I nostri avversari vogliono dimostrare di essere superiori a noi per tanti motivi. La squadra comunque mi è piaciuta tantissimo, poi ci siamo rilassati un po’, rischi di concedere troppo agli avversari. Ma ripeto, i ragazzi continuano a stupirmi per la loro voglia di stare insieme e migliorare, sono un allenatore felice. Siamo stati bravi a leggere la partita, noi abbiamo forzato poche volte con delle scelte sbagliate. Non era facile dominare per 95 minuti, ma abbiamo affrontato la gara con la giusta cattiveria".

La squadra è pronta per la Champions?

"Siamo cresciuti tanto, attraverso l'esperienza del girone dello scorso anno. La Champions pretende prestazioni di livello. Oggi i ragazzi erano concentrati sul derby, comunque il Salisburgo è una squadra pericolosa, in Champions bisogna essere preparati, faremo cose diverse rispetto ad oggi. Quello che conta è la mentalità della squadra. Oggi abbiamo aspettato l’Inter un po’ di più, in questo modo siamo rimasti compatti e non abbiamo concesso moltissimo".

È un’idea che vi porterete nella stagione?

"No, sapevo che avrebbero giocato con due attaccanti veloci. Abbiamo preferito aspettare, siamo stati bravi a capire i nostri attaccanti. La preparazione delle prossime partite? Vedremo gli avversari che ci troveremo davanti. Oggi gli abbiamo provato a togliere la profondità, ci siamo riusciti".

Leao?

"Per migliorare è necessario avere talento e intelligenza, Rafa le ha entrambe. Poi gli va data la libertà di sbagliare, noi cerchiamo di metterlo sempre nelle condizioni migliori. È un'arma importante per la squadra, ha un modo di fare che ti frega, ma sa che non deve accontentarsi, un ragazzo che è nato con questo talento deve puntare in alto".

Maignan?

"Se la squadra mi sorprende Mike non lo fa, è una persona di uno spessore incredibile. Se lo scorso anno abbiamo fatto così bene è perché abbiamo giocatori di qualità, Mike è uno di quelli".