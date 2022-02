Milan, Pioli: "Ci è mancata qualità. Scudetto? Nessuno crede veramente in noi"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il pareggio rimediato contro la Salernitana di Nicola, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Siamo delusi. Avevamo iniziato bene e c’erano tutte le condizioni per gestire meglio il vantaggio. E potevamo dominare meglio la partita, che è stata complicata, siamo riusciti a pareggiarla ma dobbiamo cercare di fare meglio. Leao non è stato determinante ma se fa quel gol parliamo di altro. Possiamo fare tutti meglio, se approcci bene poi devi continuare. Dovevamo essere più lucidi perché poi sarebbe arrivata l’occasione giusta. Non è stata la nostra serata migliore. Noi dobbiamo pensare a giocare come siamo capaci di fare, in settimana analizzeremo i gol presi. Inutile pensare a cosa potevamo fare, cerchiamo di fare più punti possibili e di fare meglio le cose che sappiamo fare. Se questo risultato potrà compromettere la corsa Scudetto? La situazione intorno al Milan è strana. Nessuno pensa che possiamo vincere lo Scudetto e poi mi chiedete se possiamo ancora vincere lo Scudetto. Noi siamo senza dubbio delusi e per questo cercheremo di fare meglio dalla prossima partita. Il girone di ritorno è sempre più complicato ma noi oggi dovevamo fare una prestazione diversa. Non siamo mancati dal punto di vista mentale, ma è mancata qualità. Quota Scudetto? E’ senza dubbio alta, c’è tanto da spingere e tanto da fare: il livello è molto alto".