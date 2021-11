Milan, Pioli: "Lotteremo in 4-5 per lo scudetto, con il Napoli stiamo facendo cose incredibili"

vedi letture

Ai microfoni di Milan Tv, nel post partita del derby, ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli: “L’obiettivo è cercare di vincere lo scudetto ma sarà una lotta dura. Lotteranno 4 o 5 squadre, ma noi dobbiamo crederci. Poi da qui alla fine possono succedere tante cose, ma la mentalità deve essere questa”.

Il Milan ha risposto colpo su colpo. Cosa si porta a casa?

“Un grande spirito, la capacità di subire senza indietreggiare o abbassarci per paura. Abbiamo cercato i duelli, abbiamo giocato con coraggio ed intensità in una partita di livello alto. Abbiamo salvato gol, è un segnale importante e la squadra deve mantenere questa voglia di vincere le partite, anche quelle difficile contro una squadra forte come l’Inter. Abbiamo sette punti di vantaggio su di loro, con il Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile ma ora c'è da tirare avanti”.

Come mai Diaz in quella posizione?

“L’abbiamo preparata così senza dare tanti punti di riferimento ai difensori dell’Inter. Dovevamo provare qualche imbucata in più ma l’intenzione era quella. Poi Brahim è calato e Bastoni spingeva tanto e ho inserito un buon Saelemaekers”.

Perdete troppe palle in ripartenza?

“Qualche pallone va gestito meglio, poi arriva il primo rigore su un possesso che poteva essere più semplice. Le partite vanno lette e interpretate, io ho la fortuna di poter schierare tanti titolari anche dalla panchina. Questa deve essere la nostra forza. Ci tengo a fare i complimenti ai nostri tifosi: li conosco, ma la coreografia ricordarsi di queste persone è lodevole e siamo orgogliosi di questi tifosi”.