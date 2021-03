Milan, Pioli: "Non mi aspettavo che Ibra reggesse tutta la partita. Felice per Bennacer"

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa nel post partita della sfida vinta 3-2 contro la Fiorentina: “Ero fiducioso per la gara di oggi, conosco i miei giocatori e la voglia che hanno di dimostrare le proprie qualità. Tutte le volte che siamo caduti abbiamo sempre dimostrato la voglia di reagire. Abbiamo passato dei momenti delicati per i tanti assenti avuti, il mio organico però resta competitivo nonostante alcune assenze. Sono felice del rientro di Ibrahimovic e Bennacer, le ultime dieci di campionato saranno decisive. Ibra? Non pensavo che potesse reggere così bene per tutta la gara, spero che ritrovi presto la miglior condizione possibile”.