Milan, Reijnders piace molto in Inghilterra: il Tottenham lo vorrebbe già a gennaio

Non ci sono solamente Manchester City e Barcellona su Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan sta disputando una stagione di altissimo livello e questo ha attirato l'attenzione di molti top club, soprattutto in Inghilterra: secondo quanto riportato da Football Insider, l'ultima società in ordine di tempo ad aver manifestato interesse per lui è il Tottenham, che lo vorrebbe acquistare già a gennaio.

Postecoglou ha provato Kulusevski in un ruolo più centrale e lui e Maddison hanno fatto un buon lavoro, ma c'è la sensazione che si possa migliorare ancora. Tuttavia gli Spurs non sono fiduciosi e considerano altamente improbabile un trasferimento dell'olandese tra due mesi, questo perché è una pedina fondamentale del Diavolo e quindi prima dell'estate i rossoneri difficilmente se ne priveranno.

Il Milan, comunque, non si farà trovare impreparato di fronte a offerte allettanti. Con l'entourage di Reijnders si è già iniziato a parlare in maniera decisa del rinnovo fino al 2030 con un aumento dello stipendio fino a quattro-cinque milioni annui. La volontà delle parti di continuare insieme c’è tutta. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Il classe '98 al momento vanta 62 presenze con il Milan (9 in Champions League, 2 in Coppa Italia, 6 in Europa League e 45 in Serie A) e 7 gol (2 in Champions League, 4 in Serie A e uno in Europa League).