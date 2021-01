Milan, rinnovi Calhanoglu e Donnarumma: trattative in fase avanzata con Raiola e Stipic

Non solo il mercato in entrata ed in uscita, i vertici del Milan dovranno occuparsi anche di una doppia questione tanto importante quanto delicata: i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Entrambi sono in scadenza a giugno ed entrambi hanno messo al primo posto il Milan. Ma bisognerà mettere tutti d’accordo, club, agenti e giocatori.

PARTI PIÙ VICINE - Come riporta Tuttosport, le due trattative sono in fase avanzata: nelle prossime settimane Maldini e Massara saranno chiamati ad accelerare le operazioni con Mino Raiola e Gordon Stipic. Per quanto riguarda Calhanoglu, le parti si sono avvicinate parecchio nell’ultimo periodo. Ora la distanza tra domanda (5 milioni) e offerta (3.5) non è più tanto ampia. Con ogni probabilità, dopo il 7 gennaio, giorno in cui scadrà il lockdown in Germania, il manager del trequartista turco si recherà nuovamente a Milano per un nuovo summit con i dirigenti rossoneri.

GIGIO VUOLE RESTARE - Capitolo Donnarumma. Il portierone milanista ha più volte ribadito a Raiola la sua volontà di rimanere a Milanello e così sarà. Ma bisogna trovare un accordo sulla sfera economica (almeno 7 milioni), sull’inserimento o meno di una clausola rescissoria e sulla durata del nuovo contratto. Insomma, il lavoro da fare è ancora tanto, ma a Casa Milan c’è grande ottimismo.