Milan, Romagnoli senza posto fisso e con il contratto in bilico: niente follie per tenerlo

vedi letture

Alessio Romagnoli se vuole conquistare il rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2022 dovrà lottare sul campo dimostrando di non essere quello che ha perso il posto in favore di Tomori e Kjaer nella passata stagione. Quello che è certo è che il Milan non farà follie per tenerlo. Per trovare una soluzione congeniale a tutti, per trovare un'intesa potrebbe essere proposto di spalmare l'attuale ingaggio da 3,5 milioni con un pluriennale. Anche perché molto oltre questa cifra, il club rossonero non andrà di sicuro. A riportarlo è il Corriere della Sera.