Milan, tante idee per il dopo Calhanoglu: da Ilicic a Mkhitaryan passando per De Paul

vedi letture

Nel caso in cui Hakhan Calhanoglu dovesse decidere di lasciare il Milan a fine contratto, magari dicendo sì all'Al-Duhail pronto a ricoprirlo d'oro, i rossoneri valuteranno l'acquisto di un nuovo fantasista per Pioli. Piace Josip Ilicic, per cui servirebbe un'operazione alla Papu Gomez-Siviglia, ma piace anche Mkhitaryan, che però dovrà prima sciogliere le riserve con Mourinho e ovviamente con la Roma. Altri nomi sono quelli di De Paul, che sarebbe il preferito ma che costa anche molto per le tasche milaniste e Adli del Tolosa, per il quale il club francese chiede non meno di 12 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.