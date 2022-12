Milan, un pericolo in meno su Leao? Dalla Spagna: Mendes lo ha offerto al Real, no dei Blancos

vedi letture

Il Real Madrid ha detto no all'ipotesi Rafael Leao, secondo il quotidiano spagnolo Marca nella sua versione online. Il portoghese del Milan, si legge, in più di un'occasione sarebbe stato offerto ai Blancos da Jorge Mendes, da sempre in ottimi rapporti col club di Florentino Perez. Il Real Madrid però, ogni volta che il nome di Leao è stato messo sul piatto, ha sempre risposto allo stesso modo: "Non ci interessa". Una concorrente in meno, se così fosse, proprio per il Milan che resta impegnato nella difficile trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024.