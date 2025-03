Milan, una rimonta che ha salvato la panchina di Conceicao: decisivi i cambi, ora la continuità

Fino all'autogol di Gallo, che ha dato il via alla rimonta del Milan, la posizione di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan era compromessa, poi è arrivata la svolta, la rimonta, e, almeno per il momento, il posto dell'allenatore portoghese è salvo.

Serve continuità.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarà interessante ora capire se quello che è successo ieri è stato davvero un primo segnale di vita o se è stato solo un episodio casuale. Per provare a conquistare un posto in Europa, il Milan deve necessariamente fare un filotto di vittorie perchè deve recuperare punti sulle avversarie che ha davanti e per ora continuano a correre. Mancano dieci partite alla fine del campionato e i rossoneri devono cercare di vincerne il più possibile per provare a salvare la faccia.

La reazione come punto di partenza.

Conceicao non può certo essere soddisfatto dei primi 70 minuti della gara di ieri a Lecce, in cui il Milan è andato sotto di due gol, ma può essere felice per la reazione della sua squadra che ha saputo poi ribaltare il risultato anche grazie ai cambi del portoghese: gli ingressi di Leao, Joao Felix e Abraham hanno infatti cambiato volto alla serata del Diavolo. Nel post-partita, l'allenatore milanista ha messo in risalto il carattere dei suoi ragazzi, un carattere che vuole vedere tutti i giorni.