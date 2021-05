Mkhitaryan, derby da incorniciare: terzo gol di fila e record assoluto in un campionato

vedi letture

Tre gol di fila per la prima volta in assoluto, prendendo in considerazione tutti i campionati in cui ha giocato. Con tanto di record di gol. Derby da incorniciare per Henrik Mkhitaryan, autore della rete che ha sbloccato il match nel primo tempo. La sua dodicesima in campionato. Mai aveva fatto meglio, neanche in Bundesliga o in Premier League. Per l'armeno sta per concludersi la stagione migliore della sua carriera.