Momento difficile per Sottil al Cagliari? Di Francesco: "Alti e bassi normali. Può migliorare"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche del momento di Riccardo Sottil: "È normale che ci siano degli alti e bassi per i giovani, non tutti i calciatori possano essere al massimo: l’importante è che la squadra possa reggere se ci sono 2-3 giocatori in difficoltà, il problema è se ce ne sono 4 o 5. Riccardo deve continuare il suo percorso, deve ancora migliorare in fase difensiva. Ricordate che questa sui giovani è una filosofia condivisa con la società. È normale attraversare queste fasi”.