Musso lascia l'Udinese dopo 104 presenze, il saluto del club: "Talento e qualità, grazie Juan!"

Dopo 3 stagioni e 104 partite in maglia bianconera, Juan Musso lascia l’Udinese. Il portiere argentino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atalanta. Questa la nota ufficiale con cui il club friulano saluta il giocatore: "Musso ha vissuto tre grandi stagioni in Friuli, consacrandosi come portiere di primissimo livello sulla scena nazionale ed internazionale grazie al percorso di crescita intrapreso nel club, arrivando a conquistarsi stabilmente un posto nella nazionale argentina con cui ha preso parte a due edizioni della Copa America, quella del 2019 e quella tutt’ora in corso. Juan ha sempre dimostrato il suo valore in ogni seduta d’allenamento e gara disputata in questi tre anni magnifici. Tutto il Club, quindi, gli è grato e gli augura, per la nuova avventura e il prosieguo della sua luminosa carriera, le migliori fortune professionali che merita per il suo talento e le qualità umane che sempre ha messo a disposizione della causa bianconera".