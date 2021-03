Napoli, De Laurentiis sfoglia la margherita per la panchina: i pro e i contro dei quattro candidati

Mentre Gattuso porta avanti i propri programmi e l'obiettivo di portare in Champions il Napoli, il presidente De Laurentiis guarda al futuro e sfoglia la margherita in una corta lista di nomi per la panchina che verrà. Sono quattro gli allenatori che sta prendendo in considerazione, ognuno con dei pro e dei contro. Maurizio Sarri ha la storia e l'ambiente dalla sua parte ma i rischi di una rivoluzione della rosa e di dover fare i conti con i ricordi sono alti. Poi c'è Benitez, che ha portato due trofei in dote e che ha attratto grandi calciatori, ha di contro una difesa che ballava e un quinto posto che non ha portato dunque alla Champions. Poi c'è Spalletti, uno che è uomo Champions per eccellenza ma che ha nel carattere un potenziale limite per uno spogliatoio che non è certo di chierichetti. Infine Juric, potrebbe valere un'altra scommessa vincente come fu per Sarri. Ma è inesperto e nelle coppe potrebbe patire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.