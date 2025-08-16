TMW Roma, Gasperini spiega: "Dybala falso 9? Spero di no, lo voglio nel suo ruolo"

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in zona mista al termine della sfida amichevole che i giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro il club saudita del NEOM. Fra le sue parole, raccolte da TuttoMercatoWeb.com, alcuni appunti tattici e sui singoli.

C'è pesantezza nelle gambe?

"Tranne che in un caso abbiamo giocato con più fresco, giocare con questo caldo per la prima volta dopo settimane non ci ha permesso di essere veloci, ma è stata utile".

Come ha visto Dybala? Falso nueve?

"Spero di no, spero che possa fare il suo ruolo normale e che saremo in grado di fare bene con le prime punte".

Hermoso-Ghilardi, come sceglie fra i due?

"Ghilardi è appena arrivato, ha fatto una prima partita buona, oggi era in difficoltà, questo succede sia ai ragazzi giovani che per il periodo in cui siamo. Lavoriamo sia su di lui che su Hermoso, un giocatore che ha giocato a certi livelli per tanti anni".

A sinistra si aspetta qualcosa dal mercato?

"Vediamo, non so cosa sarà possibile".

Il sistema di gioco?

"L'impianto di gioco c'è, con la migliore condizione e con più partite sulle spalle dobbiamo fare meglio".

Cosa portiamo a casa di positivo oggi?

"L'impianto di gioco c'è, la squadra sa muoversi, abbiamo sprecato l'opportunità di fare una buona gara subendo due rimonte, poi chiaro che subentrano stanchezza e altro. Siamo ad agosto, è un periodo di allenamento ottimo".