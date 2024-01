Napoli, è il giorno di Perez: l'Udinese ci riprova per Ostigard? Manca il sì di Lovato

vedi letture

Nella giornata di oggi, il Napoli conta di chiudere l'acquisto di Nehuen Perez dall'Udinese. Già a metà della scorsa settimana i due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di una valutazione da 18 milioni di euro bonus compresi e da quel momento in poi il club friulano ha iniziato a setacciare il mercato alla ricerca del sostituto. Ieri ha dato un'accelerata importante alla trattativa con la Salernitana per Matteo Lovato: i due club hanno chiuso l'accordo per un prestito con diritto di riscatto, ma manca ancora il sì del difensore classe 2000 che ha nel Torino del suo ex allenatore Ivan Juric la sua prima scelta.

Ecco perché è possibile che oggi l'Udinese torni a chiedere al Napoli di inserire Leo Ostigard nella trattativa. La scorsa settimana in un confronto con Gino Pozzo fu proprio Aurelio De Laurentiis a mettere sul piatto il cartellino del norvegese (anche in prestito), ma l'idea tramontò presto visto il rifiuto del ragazzo che in quella occasione preferì aspettare il Genoa, una pista che adesso è tramontata vista la decisione della società rossoblù di puntare su Cittadini.

E allora Ostigard può tornare in auge in chiave Udinese e il norvegese potrebbe nel frattempo aver cambiato idea visto che, al momento, non ci sono in chiusura altre trattative. Il classe '99, ieri tra i migliori all'Olimpico contro la Lazio, è stato contattato negli ultimi giorni anche dal Torino ma in questo momento i granata non stanno affondando il colpo.