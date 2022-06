Napoli, Fabian Ruiz rischia: ai margini del progetto se resta? Stallo totale con Mertens

Sarà un'estate delicata per Fabian Ruiz: in caso di permanenza, dopo aver detto no all'ennesima proposta di rinnovo, lo spagnolo rischierebbe di ritrovarsi ai margini del progetto, un po' come accadde a Milik prima del trasferimento al Marsiglia. Lo stallo per Mertens, dopo la proposta da 4 milioni per restare un altro anno, è invece totale. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino.