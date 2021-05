Napoli, Fabian Ruiz vuole tornare in Spagna. Giuntoli tratta col Bruges per il sostituto

Charles De Ketelaere ha stregato il Napoli. Come su legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, Giuntoli sta discutendo con il Bruges per il giovane centrocampista, che potrebbe raccogliere l'eredità di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 perché vuole tornare in Spagna. Sulle sue tracce ci sono le tre big del calcio spagnolo: Real, Atletico e Barcellona.