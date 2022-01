Napoli, Juan Jesus si prende le sue rivincite: "Ora si vede l'incapacità di certe persone"

Tra i migliori anche nella sfida contro la Juventus, il brasiliano Juan Jesus si sta togliendo molte soddisfazioni in quest'ultimo periodo. E rispondendo ai complimenti dell'ex compagno Gonzalo Villar, il centrale non ha risparmiato una piccola ma ben direzionata frecciatina a chi alla Roma non l'ha voluto confermare: "Gracias hermano. Ora si vede la "incapacità" di certe persone. Un abrazo querido", ha scritto l'ex Inter su Instagram.