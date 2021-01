Napoli, la difesa fa flop. E il bunker non è più solido come all'inizio della stagione

Tre gol al passivo, altri pericolosi sbandamenti. Quello del Bentegodi contro il Verona - sottolinea Il Mattino - è stato un crollo per la difesa del Napoli che non è più la migliore della Serie A. Ora sono 19 le reti subite nel girone d'andata (c'è ancora da recuperare la partita contro la Juventus) e al primo posto per il minor numero di gol incassati (18) ci sono la Juventus e il Verona. Tre gol in una partita il Napoli in questa stagione li aveva incassati soltanto una volta dal Milan nel match perso 3-1 al Maradona. Per la prima volta gli azzurri li hanno subiti in trasferta dove ne avevano incassati due solo una volta all'Olimpico contro la Lazio, una rete poi l'avevano subita a Benevento, a Milano con l'Inter, a Cagliari e a Udine. Ora in trasferta, quindi, sono 9 i gol subiti, 10 le reti incassate invece nelle partite casalinghe.